Sampdoria avanti con Bereszynski: rinnovo fino al 2025

Novità in casa blucerchiata

Inizia nel modo migliore il febbraio della Sampdoria che in campionato ha subito trovato una convincente vittoria contro il Sassuolo con un netto 4-0. Ma le buone notizie per l'ambiente blucerchiato e per mister Giampaolo non si limitano al campo. Infatti, la società ha reso noto di aver trovato l'accordo con Bartosz Bereszynski per il rinnovo di contratto. Il polacco resterà in quel di Marassi fino al 2025.