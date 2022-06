Sampdoria, avanti con Giampaolo

La proprietà ha gettato le basi per la prossima stagione

Redazione ITASportPress

Dubbi di rivoluzioni tecniche erano pochi, le certezze di continuità tante. La Sampdoria va avanti con il tecnico, Marco Giampaolo, che nel summit di questo pomeriggio ha trovato l'intesa sui programmi. Come riporta primocanale.it, l'allenatore della salvezza ed il vicepresidente Antonio Romei a Roma ed il resto del Cda (il presidente Lanna con i consiglieri Panconi e Bosco) collegato in video conferenza, hanno gettato le basi della prossima stagione, che sarà molto impegnativa considerata anche la concorrenza delle altre squadre in lotta per la salvezza.

In assenza di un cambio di proprietà - all'orizzonte non ci sono svolte imminenti - gli attuali dirigenti dovranno operare cercando di fare cassa senza indebolire l'organico da consegnare a Marco Giampaolo, che stavolta potrà però lavorare dall'inizio. Il tecnico ha ottenuto i chiarimenti che chiedeva e dunque il contratto di altri due anni, scattato in automatico con la salvezza, andrà avanti.

Mercoledì il Cda della Sampdoria incontrerà anche i direttori sportivi Faggiano ed Osti. Non si prevedono scossoni, ma anche in questo caso soltanto chiarimenti interni sulle modalità con cui procedere in una situazione che rimane di stallo, quasi di commissariamento della Sampdoria. In attesa del cambio di proprietà.