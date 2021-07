Sampdoria, Banca Ifis nuovo main sponsor

Il comunicato ufficiale del club blucerchiato

Redazione ITASportPress

Non solo calcio giocato in casa Sampdoria. Dopo la buona prova in amichevole contro il Piacenza della serata di ieri, ecco una novità in termini di sponsor. La società blucerchiata ha infatti annunciato una nuova collaborazione. Banca Ifis diventa il nuovo main sponsor del club.

Sampdoria, Banca Ifis nuovo sponsor: la nota

"Banca Ifis è main sponsor di U.C. Sampdoria per tutta la stagione sportiva 2021/22. Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato 2020/21, Banca Ifis diventa lo sponsor principale del club blucerchiato. L’istituto accompagnerà la squadra, che proprio quest’anno ha festeggiato il trentesimo anno dalla conquista di uno storico Scudetto, nelle partite del prossimo campionato e della Coppa Italia, e sarà al fianco della Sampdoria Women, la prima squadra femminile al suo esordio in Serie A.

«Questa partnership con U.C. Sampdoria è un ritorno a casa per la nostra Banca che, proprio a Genova, città in cui io sono nato, ha mosso i primi passi quasi quarant’anni fa – spiega il vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio -. Sarà un’occasione per rafforzare le relazioni con un territorio importante anche per il nostro business e un’opportunità di condivisione con la comunità di appassionati che sostiene il club blucerchiato. Questo accordo conferma l’impegno di Banca Ifis a sostegno dello sport e dei suoi valori come la perseveranza, lo spirito di squadra e il rispetto dell’avversario che la Sampdoria rappresenta».

«È motivo di grande orgoglio, per me e per la Sampdoria, che Banca Ifis abbia deciso di apparire sulla maglia più bella del mondo – dichiara il presidente di U.C. Sampdoria Massimo Ferrero -. Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un’idea vincente. Un caloroso ringraziamento al Vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio e a tutto il suo staff per aver creduto fortemente nel progetto Sampdoria».

La sponsorizzazione prevede la massima visibilità del logo nella parte centrale della maglia pluripremiata come la più bella del mondo. Il marchio della banca sarà presente anche sulle maglie e sulle tute di allenamento della prima squadra e sulle maglie del team femminile, oltre che nei diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari: led, backdrop, display luminosi e spot. Rientrano nell’accordo opportunità di engagement ed experience per i dipendenti della banca e le loro famiglie, visibilità dentro e fuori dal campo e occasioni di relazione con il territorio genovese e ligure dove l’Istituto, specializzato nel supporto finanziario alle piccole e medie imprese, ha un forte radicamento, essendo stato fondato a Genova nel 1983 dall’attuale presidente Sebastien Egon Fürstenberg".