Sampdoria, Bereszynski: “Capitan futuro? Sarebbe un onore. Il momento più bello vissuto…”

Parla l'esterno blucerchiato

Redazione ITASportPress

Intervistato da La Gazzetta dello Sport pochi giorni dopo l'annuncio del suo rinnovo di contratto, l'esterno polacco della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha parlato dei temi caldi dell'ambiente blucerchiato ripercorrendo alcune tappe della sua esperienza a Genova e dando uno sguardo anche al futuro.

LEADER - "Io un simbolo del club? Dopo Quagliarella e Falcone sono il più anziano come militanza in squadra. E ho già indossato anche la fascia di capitano: è bellissimo averla al braccio. Vuol dire che sono diventato un punto di riferimento importante", ha detto Bereszynski. Proprio sulla fascia: "Io capitan futuro? Mi fa piacere. Dico grazie alla società per la fiducia ma credo che sia qualcosa di meritato e che in fondo tutte e due le parti debbano essere soddisfatte".

MOMENTI - Raccontando alcuni dei momenti più belli vissuti con la Sampdoria: "Penso al mio assist per il fantastico gol di Quagliarella contro il Napoli. Era il 2 settembre 2018, finì 3-0 per noi. E poi non posso dimenticare i successi nei derby: quelle sono e saranno sempre vittorie speciali". E ancora: "Alla fine potrei fermarmi qui quasi dieci anni: un periodo lunghissimo. Se mi avessero detto cinque stagioni fa che sarei arrivato a giocare quasi 160 partite con una maglia così prestigiosa come questa, in un campionato tanto difficile quale è la Serie A, non ci avrei creduto. Certo, era il mio sogno venire a giocare qui, però…".

MISTER - Una parola anche su Giampaolo: "Abbiamo lavorato tanti anni insieme, conosco il suo calcio. Ho spiegato alcuni movimenti a Yoshida in campo. Lui si esprime bene in italiano, ma io parlo inglese ed era più semplice farglieli comprendere in questo modo".

NAZIONALE - "Sono stati mesi difficili per la mia Polonia. A marzo ci attende un appuntamento importantissimo e siamo rimasti da soli. Dobbiamo stare uniti e guardare comunque avanti".