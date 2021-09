Sampdoria, bilancio chiude in rosso. Vicenda dt. Osti da risolvere

Intanto la squadra prepara il match contro l'Udinese

La Sampdoria continua a preparare la sfida interna con l’Udinese. Dopo la riunione video e il riscaldamento tecnico, Roberto D’Aversa e lo staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una esercitazione tattica, seguita da giochi di posizione e partita a tema. Specifico programmato in acqua per Emil Audero e Mohamed Ihattaren; percorsi individuali di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini, Valerio Verre e Ronaldo Vieira.