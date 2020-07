Sampdoria, Bonazzoli: “Cresciuto grazie a Di Francesco e Quagliarella”

La sua rete contro il Parma ha permesso alla Sampdoria di mettersi al sicuro, ipotecando la salvezza con largo anticipo. Federico Bonazzoli è l’uomo del momento tra i blucerchiati. Il giovane attaccante si gode gli ottimi risultati e spiega come sta attraversando questo periodo ai microfoni del Secolo XIX: “Ringrazio tutti, dal mister ai miei compagni che mi mettono in condizione di far bene. Non sono parole di circostanza, se non mi avessero aiutato, aspettato, inserito, non vivrei tutto questo. Questo vale per mister Ranieri ma anche per Di Francesco che è stato il primo a credere in me e ha avuto coraggio di tenermi l’estate scorsa quando non avevo ancora fatto niente”.

RAPPORTO

Bonazzoli si sofferma anche sul rapporto speciale con Fabio Quagliarella: “È uno dei segreti di questo che ripeto è il momento più bello della mia vita. Con lui c’è stato da subito un feeling e questo ha aiutato molto perché i suoi consigli sono stati fondamentali. Oltre al fuoriclasse in campo dovreste vedere che persona è Fabio fuori. Non posso fare altro che ringraziarlo per quanto mi è stato e sta vicino, una persona splendida”.