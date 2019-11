Sampdoria, buone notizie per Bereszynski: intervento perfettamente riuscito

“Risulta perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di circa 60 minuti al quale il calciatore Bartosz Bereszynski è stato sottoposto nella tarda serata di ieri a Poznań dai medici della nazionale polacca per la regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio destro. In Polonia Bereszynski effettuerà una primissima fase di riabilitazione, concordata con lo staff sanitario U.C. Sampdoria, e sarà seguito da un fisioterapista inviato dallo stesso club blucerchiato”, queste le parole apparse sul sito ufficiale della Sampdoria in merito alle condizioni del terzino polacco Bereszynski infortunatosi pochi giorni fa con la propria Nazionale.

Il classe 1992 aveva pubblicato nelle scorse ore anche una foto su Instagram in vista dell’intervento. “Sto seguendo il piano di recupero. Grazie a tutti per il sostegno”, ha scritto Bereszynski.