Sampdoria, buone notizie per Damsgaard: l’agente svela tempistiche per il ritorno

Il danese verso il recupero

Potrebbe finalmente trovare una risposta la domanda che tanti appassionati di Serie A, specie se tifosi della Sampdoria , si stanno ormai facendo da tempo: come sta Damsgaard ? Dopo quasi cinque mesi di assenza per infortunio, finalmente ci sono buone notizie il danese.

A parlare del calciatore è stato il suo agente Jens Ørgaard che ha confermato ai taccuini di Ekstra Bladet che il 21enne sta migliorando e che molto presto lo si potrà rivedere in squadra per i primi allenamenti in gruppo.

TEMPISTICHE - "La riabilitazione sta andando alla grande e ci aspettiamo che torni ad allenarsi a pieno titolo a Genova alla fine del mese (marzo, ndr)". Il procuratore di Damsgaard anche anche aggiunto che prima di poterlo vedere in campo per una gara ufficiale, però, ovviamente servirà ulteriore tempo, circa 2-3 settimane. Possibile quindi divedere il fantasista danese a disposizione di mister Giampaolo per aprile per il rush finale di campionato.