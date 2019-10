Sampdoria, caccia al post Di Francesco: Ferrero ci prova con Ranieri

Ore frenetiche per la Sampdoria che, dopo aver detto addio ad Eusebio Di Francesco, cerca un sostituto per riscattarsi e ripartire in campionato dopo l’avvio deludente e l’ultimo posto in classifica. Tanti i nomi circolati nelle ultime giornate e anche diverse dichiarazioni dai diretti interessati. Prima De Biasi, poi Iachini hanno dato l’ok ma tra i più papali nella lista del presidente Ferrero ci sono ancora Gennaro Gattuso e, soprattutto, Claudio Ranieri.

Come riporta Sky, infatti, l’ex tecnico anche della Roma, è il sogno del patron blucerchiato che già nella giornata odierna dovrebbe provare a strappare il sì dell’allenatore romano. Alla Sampdoria Ranieri ritroverebbe Pecini con cui ha lavorato al Monaco. Le prossime ore saranno decisive: in caso di apertura da parte del mister, Ferrero affonderà il colpo per garantirsi uno dei tecnici più esperti disponibili.