Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali

Scelti i 22 titolari della sfida di Serie A

La Serie A è pronta a scendere in campo, seppur non al completo, per la 20^ giornata di campionato. Tocca a Sampdoria-Cagliari aprire il turno nel giorno dell'Epifania. A Marassi, alle 12:30, andrà in scena la gara tra blucerchiati e rossoblù.

Da una parte Roberto D'Aversa, dall'altra Walter Mazzarri. I due mister ha deciso i 22 che scenderanno in campo dall'inizio per la gara della 20^ giornata. Ci sono Caputo e Gabbiadini in attacco per i padroni di casa. Candreva confermatissimo sulla corsia destra. Presenti anche gli ex Ekdal a centrocampo e Murri in difesa. Nel Cagliari ecco Pavoletti con Joao Pedro nel reparto avanzato. Cragno tra i pali. Esordio da titolare per il neo arrivato Lovato in difesa. Con lui altri due giovani: Altare e Carboni.