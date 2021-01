Sampdoria, Candreva: “Cucchiaio? L’importante sia andata dentro. Andiamo avanti con entusiasmo. Su Torregrossa…”

Dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria Antonio Candreva, protagonista di una bella prestazione condita anche dalla rete su rigore, tirato col cucchiaio. “L’importante sia andata dentro”, ha commentato l’esterno ex Lazio e Inter. “Abbiamo fatto una grande gara con una grande reazione. Abbiamo sofferto un po’ ma la gara penso sia stata positiva. La vittoria è importantissima specie contro una squadra ottima come l’Udinese che ha meno punti di quanto ne meriti”.

“La prova di Torregrossa? Volevo fargli i complimenti. Si è presentato benissimo, come un vero ragazzo per bene. Personalmente mi piaceva già ai tempi del Brescia. Si è presentato nel migliore dei modi e bisogna continuare così. La cosa importante è divertirci e avere entusiamo e continuare ad aiutare i giovani a crescere”.

E infine: “Dobbiamo pensare già alla trasferta di Parma che è molto importante. Abbiamo commesso degli errori in altre occasioni ma vogliamo e dobbiamo fare un campionato all’altezza della Samp”.