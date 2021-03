Sampdoria, Candreva e Torregrossa diventano chef per i tifosi

In casa Sampdoria si cerca il modo di stare vicini ai tifosi nonostante la pandemia di coronavirus e l’assenza del pubblico dagli stadi. Ecco perché, nell’ambito dell’iniziativa SampBox, Antonio Candreva ed Ernesto Torregrossa si sono improvvisati… chef.

Sampdoria: Candreva e Torregrossa chef per i fan

Come mostrato dai canali ufficiali della Sampdoria ed in modo particolare su Youtube, Antonio Candreva ed Ernesto Torregrossa si sono messi in azione… in cucina. Sotto la supervisione dello chef Marco Visciola, i due blucerchiati hanno preparato per i tifosi i piatti della SampBox ‘La domenica con lei’. Si tratta di un’iniziativa che vedrà recapitati i piatti preparati per l’occasione – a seguito di una prenotazione – direttamente a casa nel corso della giornata di domenica 28 marzo.



Un bel modo per far sentire i tifosi blucerchiati più vicini alla squadra in questo momento davvero complicato per il calcio ed in generale per le vite di tutti gli italiani.