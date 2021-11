Sampdoria, Candreva esulta: “Prestazione importante, avanti così”

Antonio Candreva analizza la vittoria della Sampdoria sul campo della Salernitana

La Sampdoria conquista tre punti preziosi sul campo della Salernitana. Infatti i blucerchiati guardano con fiducia alla lotta per la salvezza che li vede ancora in leggero affanno. La vittoria è arrivata grazie alle prodezze di Antonio Candreva. L'esterno offensivo dei blucerchiati interviene ai microfoni di Dazn al termine del match per commentare il successo: "Tre punti importantissimi, voluti fortemente dopo un periodo negativo. Abbiamo fatto una prestazione da squadra su un campo difficile. Non mi interessa segnare. La strada è lunga e ci aspettano momenti difficili. Bisogna vedere la squadra, che è più importante dei singoli. Dobbiamo continuare così. Da domani penseremo a sabato". La Sampdoria torna davvero a sperare.