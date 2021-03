Sampdoria, Candreva non si demoralizza: “Miglioriamo grazie anche alle sconfitte”

La Sampdoria crolla sotto i colpi del Bologna. I blucerchiati incassano un pesante 3-1 in casa del Bologna e perdono l’opportunità di agganciare il treno delle formazioni in lotta per l’ottavo posto.

AUTOCRITICA

Il centrocampista Antonio Candreva commenta il risultato del Dall’Ara ai microfoni di Sky Sport: “Quando incontri attaccanti d’esperienza come Palacio i dettagli fanno la differenza. Nel secondo tempo siamo stati anche un po’ troppo aperti. Non ci possiamo però rammaricare di nulla, possiamo migliorare e queste gare servono anche per questo”.