Sampdoria, Caprari: “Cambiato metodo rispetto a Giampaolo, trovo similitudini con Zeman”

Infortunio alle spalle per Gianluca Caprari, pronto ad una nuova stagione con la maglia della Sampdoria. Ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Ponte di Legno: “Ci sta che si lavori tanto, abbiamo cambiato metodo rispetto alla gestione Giampaolo. Trovo similitudini rispetto a Zeman, soprattutto per i modulo: ricordo i movimenti di quel periodo con lui in panchina, ora spero di fare una bella stagione. Tornare esterno d’attacco è un ritorno al passato, conosco come devo agire. A gennaio vi erano voci sul mio possibile addio? La voci di mercato non mi interessano, io voglio fare bene con la Sampdoria. I giovani si sono integrati molto bene, sicuramente qualcuno deve imparare una lingua ma il gruppo lo aiuterà. Maroni deve completamente adattarsi, arrivando da fuori, mentre Bahlouli era già in Primavera quindi sarà diverso”.