Sampdoria, Caprari: “Felice di restare, non ho mai ricevuto offerte. Ribery…”

Intercettato a Sky Sport, Gianluca Caprari ha parlato dell’arrivo in Serie A di Franck Ribery e della nuova annata che sta per cominciare con la maglia della Sampdoria: “Ribery è un campione e arricchisce la nostra Serie A. Gli faccio l’in bocca al lupo, porterà tanta esperienza e tecnica. Spero di fare più gol di lui per il bene della mia squadra. Con Di Francesco mi sto trovando bene, qualche movimento già lo conoscevo per giocato alla corte di Zeman, visto che è molto simile. Spero di fare il meglio per me stesso e per i blucerchiati, dobbiamo fare di più rispetto alla scorsa stagione per arrivare più in alto. Il mio addio? Non ho ricevuto chiamate, erano solo voci e sono felice di essere rimasto. Ripeto, vorrei migliorarmi”.