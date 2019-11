Sampdoria, Caprari: “Uno dei gol più importanti della mia carriera”

Vittoria fondamentale per la Sampdoria, che nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A ha piegato per 1-0 la Spal. Decisiva una rete di Caprari in pieno recupero. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato al termine della gara: “E’ uno dei gol più importanti che abbia fatto in carriera. Sono contento perché questo gruppo si meritava la vittoria, non si meritava la classifica che aveva. Anche contro il Lecce abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Un gol alla Inzaghi? Sì, un po’ sì. In questi anni non ho mai avuto continuità, spero di averla d’ora in poi. Ranieri? Per lui parla il suo curriculum: ci trasmette grande serenità”.