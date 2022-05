Sampdoria, Caputo e il finale di stagione: “Sacrificio e dedizione”. E sul derby…

Il messaggio del bomber blucerchiato

Non si è ancora placato l'entusiasmo in casa Sampdoria dopo il derby vinto contro il Genoa nella 35esima giornata di campionato. Vedere per credere il recente post su Instagram del bomber blucerchiato Francesco Ciccio Caputo . Il numero 10 ha postato sul noto social network un messaggio di carica per il finale di stagione che attende la squadra di Giampaolo con tanto di riferimento alla stracittadina vinta.

IL POST - "2 su 2 … GENOVA È BLUCERCHIATA!", ha esordito Caputo. "Una vittoria importantissima verso la meta, sacrificio e dedizione giorno dopo giorno! Ora è importante chiudere nel migliore dei modi continuando a lottare #forzadoria". Con 33 punti in classifica, la Sampdoria si è messa probabilmente al riparo dalla lotta per non retrocedere e, a tre giornate dalla fine, può giocare con maggiore serenità questo finale di campionato che la vedrà scendere in campo contro Lazio, Fiorentina e Inter, non certo gare facili dunque da qui alla fine.