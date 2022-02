Sampdoria, Caputo: “Gol dell’ex? Sì, ma conta poco…”

Il centravanti blucerchiato autore del primo gol contro il Sassuolo

Strada. Killer instinct da ex. Caputo quando incontra una squadra in cui ha giocato è una mezza sentenza. «Gol dell’ex? Sì, ma conta poco. Al Sassuolo ho passato due anni molto belli, ma faccio sempre gol alle mie tre squadre. Tre punti fondamentali, ora la prossima. Il mister ha parlato chiaro: l’obiettivo è salvarsi il prima possibile e non pensare ad altro. Abbiamo quindici partite come quindici finali: questa è la verità. Questa vittoria ci dà morale e fiducia, continuiamo su questa strada».