Sampdoria, Caputo: “Il gol ci dà fiducia. E posso migliorare ancora”

Francesco Caputo risulta decisivo anche contro l'Empoli e afferma di poter crescere ancora

La Sampdoria supera l'Empoli trascinata da Francesco Caputo. Il bomber arrivato dal Sassuolo continua a non deludere le aspettative e si conferma in un ottimo momento di forma. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per questi primi due gol ma soprattutto per la vittoria su un campo difficile. Per me è sempre un piacere e un orgoglio tornare ad Empoli, ho vissuto due anni bellissimi ma oggi bisognava avere un unico obiettivo ed era quello della vittoria. Ci siamo riusciti. Sono arrivato a Genova da poco tempo, dovevo conoscere bene i miei compagni e le idee del mister. Solo giocando posso capire nel dettaglio le soluzione. Io mi sono messo a disposizione della squadra e del mister e sono contento di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Questa era la partita più difficile da affrontare perché magari tante volte sottovaluti certe squadre ma non è stato così dal momento che noi sapevamo di affrontare una squadra organizzata come l'Empoli, allenata da un grande mister. Abbiamo un po' sofferto all'inizio ma poi abbiamo trovato il gol nel momento giusto. Il gol ci ha dato fiducia e ci siamo messi in careggiata".