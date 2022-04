Sampdoria, Caputo: “Lite Quagliarella-Yoshida? Fabio ci tiene tanto al club…”

L'attaccante blucerchiato per il quarto di fila in doppia cifra

L'attaccante blucerchiato, Ciccio Caputo ha analizzato la partita della Sampdoria sul terreno del Verona ai microfoni di DAZN: "La squadra è viva e l'atteggiamento di questa sera contro il Verona è stato positivo. L'abbiamo preparata bene la partita tatticamente e si era messa in discesa poi è arrivato il pari gialloblù ma di positivo c'è che ci portiamo a casa un punto in vista del derby. Sul rigore ho cambiato angolo alla fine e Montipò mi ha respinto la conclusione ma per fortuna l'ho messa dentro dopo la sua ribattuta. E' stata una settimana tosta dopo il ko interno con la Salernitana ma la gara l'abbiamo interpretata bene. Con i tre punti avremmo chiuso il discorso salvezza". Lite tra Qualgiarella e Yoshida? Fabio ci tiene tanto e la squadra lo sa. C'è la giusta attenzione perchè ci giochiamo tanto e magari la tensione sale alle stelle".