Sampdoria, Caputo: “Mi ha voluto qui Ferrero e mi ha colpito suo entusiasmo”

Il nuovo attaccante della Doria ha svelato alcuni retroscena

L'attaccante Francesco Caputo, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX, e ha parlato del presidente Massimo Ferrero e di un retroscena dell'arrivo alla Sampdoria: "A una decina di giorni dalla chiusura del mercato ho avuto una conversazione con Faggiano ma era finita lì, credevo fosse sfumata. Nelle ultime ore di mercato invece è nata una trattativa-lampo". Poi il 34enne proveniente dal Sassuolo ha detto cosa lo ha spinto ad accettare l'offerta della Doria: "Sono i posti che ti accolgono bene e ti fanno sentire subito a casa – dice l’attaccante di Altamura – Sono sensazioni bellissime in effetti, sono arrivato in una piazza importante e felice di essere stato voluto in particolare dal presidente Ferrero, il cui entusiasmo mi ha colpito".