Sampdoria, Caputo: “Obiettivo 15 gol e il prossimo rigore…”

Il centravanti ha parlato a 360° della sua stagione e degli obiettivi per questo 2022

ESULTANZA E SAMP - "La birra è sempre la prima cosa che mi chiedono. Poi la maglia, la foto… Ormai è la mia esultanza, si ricordano di me per quello. L’esultanza della boxe? Una promessa per il mio trainer", ha spiegato Caputo. Poi sull'essere alla Sampdoria dopo aver iniziato al Sassuolo: "Da un giorno all’altro mi sono ritrovato alla Sampdoria, la trattativa si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato. Venivo da un mondo diverso, mi sono inserito piano piano in una squadra nuova. Sono venuto qui per i tifosi e la piazza, la Sampdoria rappresenta un palcoscenico importante. Sono contentissimo della mia scelta. Ora le cose vanno bene, ci siamo ricompattati e si è visto dalla partita di domenica".