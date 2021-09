Sampdoria, Caputo: “Voglio condividere il reparto con Qaugliarella”

Il nuovo attaccante doriano parla ai microfoni dei canali ufficiali

Spianata Castelletto. Un meraviglioso balcone affacciato sulla città. Questo il palcoscenico di presentazione che la Sampdoria ha scelto per il suo nuovo numero 10: Francesco Caputo, per tutti Ciccio, oltre 200 gol all’attivo nella sua valigia da bomber di provincia. «Arrivo con spirito a mille, ho grande entusiasmo – ammette l’attaccante di Altamura -. La Samp ha tifosi fantastici, è un club storico: non vedo l’ora di scendere in campo e di dare tutto per questa maglia».

Orgoglio. Genova non è una novità per il suo girovagare. «La Liguria l’ho già vissuta qualche anno fa con l’Entella, è una terra bellissima – prosegue -. Sono stato troppo bene ed è stato un motivo in più per tornare. La mia carriera è stata in salita, sono orgoglioso di quello che ho fatto così come ora lo sono di essere in squadra con Quagliarella e magari condividere il reparto con lui: da un campione come Fabio si può solo che imparare».