Sampdoria-Cassano, ci risiamo: Ferrero gli avrebbe offerto ruolo in società

Antonio Cassano di nuovo alla Sampdoria. Questa la pazza idea di Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato starebbe pensando all’ex calciatore non per farlo tornare a vestire i panni di giocatore, ma per un ruolo in società.

Stando a quanto afferma Il Secolo XIX, in occasione della sfida di ieri pomeriggio tra la Sampdoria e la Juventus, il presidente sarebbe stato ‘pizzicato’ a pranzo proprio con Cassano. L’idea è quella di riportare FantAntonio in società con un ruolo nell’area tecnica. L’ex calciatore, fresco di diploma da direttore sportivo, sarebbe molto interessato alla proposta e nei prossimi giorni dovrebbe dare la risposta definitiva.

CASSANO NUOVA CARRIERA