Sampdoria, Cassano: “Tornare mi farebbe felice, appuntamento con Ferrero a febbraio”

Antonio Cassano potrebbe tornare alla Sampdoria. L’ex fantasista, che ha appena ottenuto il patentino di direttore sportivo, sogna di potersi mettere a disposizione del club blucerchiato, come da lui stesso dichiarato a Tuttosport.

RITORNO – “Con il presidente Ferrero ho un grande rapporto, sarei molto felice di poter lavorare alla Sampdoria. Sono molto legato a questa società. Più avanti mi incontrerò nuovamente con il presidente, per ora ci siamo fatti gli auguri di Natale ed abbiamo parlato un po’. Verso febbraio o marzo vedremo il da farsi. Io spero di poter lavorare come ds in futuro, mi piacerebbe avere delle responsabilità”.

