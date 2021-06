Sampdoria, c’è anche Pirlo in corsa per la panchina

Il tecnico ex Juventus potrebbe tornare subito alla guida di un club di Serie A

Reduce dalla sua prima stagione da allenatore passata alla Juventus, Andrea Pirlo starebbe pensando a rimettersi subito in gioco dopo l'addio ai bianconeri. Vincitore con la Vecchia Signora della Coppa Italia e della Supercoppa, il Maestro potrebbe avere un'altra chance in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il tecnico bresciano sarebbe finito nella lista della Sampdoria, con il presidente Massimo Ferrero che avrebbe già avuto un contatto telefonico con lui. Pirlo, al momento, però non sarebbe la prima scelta. Infatti, il patron blucerchiato avrebbe preferito per ora sentire anche altri allenatori dal maggior peso d'esperienza. In pole position vi sarebbe Roberto D'Aversa, nell'ultima annata alla guida del Parma, poi retrocesso in Serie B.