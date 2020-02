Sampdoria, Chabot: “Che emozione giocare a San Siro e marcare Ibrahimovic…”

Il blitz di sabato scorso sul campo del Torino ha permesso alla Sampdoria di rimanere al di fuori della zona retrocessione, con la situazione di classifica che, da quando sulla panchina blucerchiata siede Claudio Ranieri, è migliorata sensibilmente. Tra i protagonisti nelle file doriane anche il difensore Julian Chabot, che in queste ore, come riporta sampnews24, è tornato sulla partita di San Siro contro il Milan.

EMOZIONE – “Per me entrare in campo a San Siro è stato qualcosa di indescrivibile, c’era un’atmosfera unica. Ho realizzato un sogno che avevo fin da quando ero bambino. Giocare contro Ibrahimovic è stato incredibile, anche perché è spettato a me il compito di marcarlo… E’ stata una giornata indimenticabile”.

SAMPDORIA, IL TIMIDO GABBIADINI SI RACCONTA: “SE MI SI DICE DI SORRIDERE…”