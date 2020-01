Sampdoria, Chabot: “Mai dubitato delle mie qualità”

Una prestazione da leccarsi i baffi, quella offerta da Julian Chabot nella gara contro il Milan. Il difensore della Sampdoria, dopo una prima parte di stagione nella quale ha trovato poco spazio, ha saputo conquistarsi la fiducia del tecnico Claudio Ranieri, che potrebbe confermarlo titolare nella partita contro il Brescia di domenica prossima. Nel frattempo, il tedesco ha parlato a Il Secolo XIX.

FIDUCIA – “Fin qui sono stato più in panchina che in campo, ma quando non giocavo non ho pianto, non ho perso l’umiltà. Non ho mai dubitato di me stesso e delle mie qualità, così come non ho mai messo in discussione la mia scelta di venire alla Sampdoria. Volevo passare a uno step superiore rispetto a quello che è il campionato olandese. Adesso sto vivendo quella che per me è una scuola di calcio: sto studiando e sento di migliorare ogni giorno”.