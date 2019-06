Sampdoria, clamoroso: Ferrero chiama Totti

All’indomani dell’addio di Francesco Totti alla Roma dopo oltre 30 anni, potrebbe esserci una clamorosa svolta per la carriera dell’ex numero 10 giallorosso. Se nella capitale non gli è stato dato modo di agire e lavorare secondo le sue volontà, c’è chi, in Liguria, e precisamente a Genova, sarebbe pronto a dargli il via libera.

L’edizione genovese de La Repubblica titola, infatti: “Sampdoria, Ferrero chiama Totti”. Il numero uno blucerchiato avrebbe contattato Francesco Totti già nella giornata di ieri, dopo aver saputo del suo addio alla Roma, offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Sulla risposta dell’ex 10 giallorosso ancora nessuna notizia. Sicuramente è ancora troppo presto per un sì, ma l’idea del patron blucerchiato è senza dubbio molto più che un tentativo e và monitarato l’evolversi della situazione.