Sampdoria, Colley dona 9.000 euro al governo del Gambia per l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus riguarda ormai tutto il pianeta. Alla lista dei personaggi del mondo dello sport che hanno effettuato donazioni per fornire un aiuto nella lotta al Covid-19 si è aggiunto in queste ore il difensore della Sampdoria Omar Colley, il quale ha donato 9.000 al governo del Gambia per aiutare il suo Paese in questo momento delicato. Ad annunciarlo la federcalcio dello Stato africano: “Ringraziamo Omar Colley per aver mostrato la leadership che ci aspettavamo da lui e per aver contribuito come cittadino del Gambia. Tutti dovremmo fare la nostra parte proteggendo noi stessi, le nostre case e la nostra comunità”.

SAMPDORIA, FERRERO: “RIPARTIRE CON LA SERIE A? I GIOCATORI NON SONO MACCHINE”