Sampdoria, con Lanna presidente i Federclubs invitano tutti a tornare allo stadio

Appello dei circoli organizzati per ricreare un clima festoso allo stadio

Il popolo blucerchiato ha accolto bene la nomina del nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna , 19° massimo dirigente del club ligure che ha preso il posto di Massimo Ferrero . Così la Federazione dei Clubs Blucerchiati lancia un appello ai compagni di fede: "Giovedi 6 gennaio i tifosi potranno finalmente dare il benvenuto ad un nuovo presidente, come desideravamo da anni. È una persona seria, sampdoriana, genovese, dei nostri. Sempre stato disponibile coi club, sempre stato dalla parte dei nostri colori. Ora abbiamo l’occasione di ricambiare il suo affetto: serve riportare gente allo stadio. Serve prendere per mano l’amico, il parente, il vicino, il collega. Convincerlo, insistere una volta di più. Serve riportare il nostro calore allo stadio. Stiamo affrontando un’emergenza che durerà ancora, m è diversa rispetto al terribile 2020. Sappiamo la posizione di molti gruppi della Sud, non serve tornarci su, ora sta a noi. Forza ragazzi! Per Marco Lanna!".

Subito dopo l'annuncio ufficiale della nomina di Lanna, il sodalizio di via Casata Centuriona aveva emesso il seguente comunicato: "Un caloroso benvenuto da parte di tutti i Club della Federazione e dal nostro direttivo a Marco Lanna, nuovo Presidente della Sampdoria. In Marco ritroviamo quei valori umani e sportivi che per troppi anni i nostri vertici hanno smarrito. A Marco e al nuovo consiglio di amministrazione il nostro in bocca al lupo, consapevoli che i mesi a venire saranno decisivi per le sorti della nostra amata. Saremo al vostro fianco!".