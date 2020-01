Sampdoria, con Ranieri è difesa da record: porta inviolata per 5 volte

Cambio di rotta per la Sampdoria. Dopo l’addio di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri alla guida del club, i blucerchiati si sono resi protagonista di una statistica molto importante. Difesa quasi d’acciaio per Audero e compagni. Infatti, come sottolinea il profilo ufficiale del club genovese su Twitter, da quando Claudio Ranieri allena la Sampdoria solo due squadre in tutta Europa sono riuscite a tenere più volte la porta imbattuta. Si tratta del Real Madrid in Liga, arrivato a quota sette, e il Leicester in Premier League a quota sei. Per i blucerchiati sono 5 i clean sheet: i migliori tra tutti in Serie A.