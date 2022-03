Sampdoria, confronto squadra tifosi in aeroporto dopo k.o. di Udine

Dialogo tra squadra e tifoseria dopo la sconfitta contro l'Udinese in campionato

Sconfitta dolorosa e inaccettabile, così come l'ha definita mister Giampaolo, quella della Sampdoria a Udine contro l'Udinese. Un k.o. arrivato probabilmente per un approccio sbagliato viste le due reti decisive subite nei primi dodici minuti della gara. Due gol che non sono andati già al tecnico ma nemmeno ai tifosi blucerchiati che hanno voluto manifestare il loro pensiero immediatamente.