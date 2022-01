Sampdoria, Conti si presenta: “Qui per rimettermi in gioco”

L'esterno si presenta al club blucerchiato

RIVALSA - "Le mie prime sensazioni sono positive, arrivo in una città di mare bellissima, in estate ci passo spesso e la conosco. Sono molto contento: sono a Genova per rimettermi in gioco. Spero di fare bene e meritare la riconferma: speravo di arrivare già ad agosto, ma ci sono state delle problematiche che non conosco. È una grandissima piazza, con ottimi giocatori, non ho esitato un attimo prima di dire sì. Posso dare tanta voglia di fare, ho sete di rivalsa dopo anni non positivi a livello personale, spero di essere utile già per la partita di sabato".