Sampdoria, cori razzisti per Vieira: “Ho sentito gli ululati, non dovrebbero esserci…”

Altro episodio sconcertante che riguarda il razzismo negli stadi d’Italia. Questa volta la vittima è il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira, che ha subìto cori razzisti nei suoi confronti durante la partita giocata nel pomeriggio a Marassi contro la Roma. “Ho sentito gli ululati, ma non voglio parlare di questo – ha detto il 21enne della Guinea-Bissau ai microfoni di Rai Sport -. Non dovrebbero succedere queste cose, cerchiamo di andare avanti”. Ennesimo caso da condannare, lì dove ancora devono esser prese delle misure e decisioni drastiche. Vieira ha parlato anche dell’esordio di Ranieri sulla panchina blucerchiata: “Il mister è giunto con la sua mentalità, dobbiamo lavorare assieme, ci ha detto che se non possiamo vincere, è importante non perdere. Continuiamo in questo modo e vediamo che succede”.