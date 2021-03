Sampdoria, Damsgaard accende il derby: “Vorrei vincerlo con un mio gol…”

Mikkel Damsgaard è senza dubbio tra le note più positive della stagione della Sampdoria. Il danese classe 2000 sta incantando con le sue qualità. Assist, gol e prestazioni convincenti che ne hanno fatto per la squadra di Claudio Ranieri un’arma in più in questo campionato. Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, il giovane calciatore ha parlato di presente, con l’imminente derby contro il Genoa, ma anche di futuro con tante voci di mercato che lo riguardano.

A tutto Damsgaard

Non si tira indietro quando si parla di derby e Damsgaard sembra avere le idee chiare su chi dovrà portare a casa i tre punti: “Spero di vincere il derby e di segnare un gol”, ha detto il danese verso il big match di Marassi di mercoledì sera. “Io idolo dei tifosi? Non leggo spesso le voci di mercato ma se i tifosi mi vogliono qui mi fa piacere. Sono davvero contento. Rimanere un paio d’anno o andare subito altrove? Certo che vorrei rimanere, perché no?! Poi ovvio nella vita non si sa mai e nel calcio come in tutto dipende dalle performance, nel bene ma anche nel male”.

Un pensiero poi su i suoi idoli: “Tanti mi paragonano a Laudrup ed è un onore ma i miei eroi sono più i miei connazionali contemporanei come Schmeichel, Eriksen e gli altri. Per me la Danimarca di oggi è già un’altra dinamite in potenza”, ha concluso Damsgaard.