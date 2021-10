Sampdoria, Damsgaard: “Ferrero? Non ci parlo molto ma è uno divertente…”

Parla il talento danese dei blucerchiati

CAMPIONATO - "Abbiamo avuto un calendario difficile, nel quale abbiamo incontrato subito molte grandi squadre e quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà. Io sono abbastanza contento, mi mancano solo un po' di prestazioni, gol, assist ed energia nel mio gioco", ha detto Damsgaard . "Sento, comunque, di imparare molto. Mi adatto meglio alla Nazionale che alla Sampdoria? Potrei dire che in nazionale siamo una grande squadra che deve attaccare e che tiene molto la palla, quindi in questo si potrebbe adattare meglio a me. A livello di club in determnate gare come contro Juventus o Napoli è difficile tenere il pallone quindi magari cerchiamo di giocare in modo diverso".

FERRERO - Curiose anche le parole sul presidente blucerchiato: "Il presidente Ferrero rifiuta offerte per me e mi consiglia alla Roma? Non so cosa dire su questo argomento", ha detto il classe 2000. "Lui è molto divertente e può dire quello che vuole. Non parlo né ho parlato molto con lui, perché non parla molto bene l'inglese e io non parlo ancora abbastanza bene l'italiano per parlargli".