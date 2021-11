Sampdoria, Damsgaard operato al ginocchio

Il danese operato ma ancora incertezza sui tempi di recupero

OPERATO - "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Mikkel Damsgaard è stato sottoposto in data odierna (ieri ndr) ad un intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro. Tale intervento è stato eseguito dal prof. Claudio Mazzola. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero". Sono queste le parole della nota della Sampdoria sul calciatore danese. Dopo un Europeo di alto livello ci si aspettava una stagione in Serie A altrettanto positiva ma a causa dei problemi fisici Damsgaard si è visto decisamente poco rispetto alle attese. Vedremo se una volta recuperato la società blucerchiata potrà finalmente contare sulla sua qualità.