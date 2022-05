Sampdoria, Damsgaard: “Prossimo anno lottare per qualcosa in più della salvezza”

Le parole del danese verso il prossimo anno in blucerchiato

Anche Mikkel Damsgaard ha preso parte all'ultima sfida della stagione della Sampdoria contro l'Inter a San Siro. Nonostante il pesate 3-0 incassato, il danese è contento di aver avuto modo di scendere in campo davanti ad un pubblico come quello milanese. Ai canali ufficiali del club, il giocatore ha parlato della travagliata annata vissuta e delle sue ambizioni per il futuro.

"È stata un’annata lunga e non soddisfacente per me: tutti lo sanno, ma sono felice di essere tornato. Sono affamato di calcio: voglio migliorare ancora. Non mi sento ancora al massimo ma ci sono vicino. Voglio tornare a giocare ai miei livelli il prima possibile. Per me e per la Sampdoria", le parole di Damsgaard. Sulla gara: "E' stato fantastico giocare davanti a 80mila persone, certo loro avevano qualche motivazione in più rispetto a noi ma penso sia stata una buona gara".