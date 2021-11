Sampdoria, D’Aversa amareggiato: “Partita compromessa nel primo tempo”

Il tecnico Roberto D'Aversa commenta la sconfitta della Sampdoria sul campo della Fiorentina

La Sampdoria esce sconfitta contro la Fiorentina e torna a guardarsi le spalle in classifica con un certo timore. Il tecnico dei blucerchiati Roberto D'Aversa si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, ma l'atteggiamento sui gol fa pensare che non siamo stati cattivi come loro. Non c'è stata la voglia di ottenere un risultato importante. Più che una reazione, ci è mancata la ferocia di andare ad aggredire gli avversari su ogni palla. Abbiamo sempre dimostrato di stare bene. Sapevamo che la Fiorentina sarebbe partita forte. Non siamo qui a puntare il dito su qualcuno, ma se si sbaglia atteggiamento si viene puniti. Verre gioca come trequartista adattato. Chiaramente Valerio viene da un infortunio lungo e fino all'ultimo non sapevamo se farlo scendere in campo. Bisogna chiaramente considerare la sua lunga assenza".