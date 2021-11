Sampdoria, D’Aversa cerca la svolta: “Responsabilizzati dopo l’ultima gara”

Il tecnico Roberto D'Aversa commenta il momento della Sampdoria durante la conferenza stampa

La Sampdoria si prepara al match contro il Bologna dopo una settimana di ritiro. Il tecnico Roberto D'Aversa interviene in conferenza stampa, commentando il momento della sua squadra: "La squadra si è responsabilizzata dopo la partita. Ci riteniamo dei professionisti e abbiamo fatto questo per far sì di passare giornate insieme e aumentare quell'entusiasmo che era andato a scemare. Era una decisione presa inizialmente da parte di tutti. Più che per punizione era per ritrovare quella serenità e condividere momenti insieme. Dovremo ragionare sulle qualità della squadra che andiamo ad affrontare. Il Bologna viene da un periodo positivo ma dobbiamo ragionare sulla partita cercando di vincere con il massimo equilibrio. Dobbiamo essere molto bravi. Sarà anche importante lavorare per non subire gol. I risultati nel campionato italiano si ottengono con le migliori difese. Non dobbiamo concedere nulla, dobbiamo andare in campo con l'atteggiamento giusto di portare a casa il risultato a tutti i costi".