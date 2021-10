Sampdoria, D’Aversa: “Contro Cagliari è un crocevia”

Il tecnico blucerchiato presenta la sfida contro i sardi

Vigilia di Serie A per la Sampdoria che domani sarà impegnata contro il Cagliari in campionato per l'ottava giornata. Il tecnico dei blucerchiato Roberto D'Aversa ha presentato il match della Unipol Domus nel consueto appuntamento con la stampa.

SFIDA - "Ho letto molto in settimana sul fatto che Cagliari sia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare gli scongiuri", ha ironizzato D'Aversa . "Non vogliamo che questa diventi una tradizione: è venuto il momento di stopparla. Ci aspetta però una partita molto difficile : sappiamo l’importanza di questa gara e l’affronteremo con il massimo impegno. Il valore della rosa del Cagliari non è rispecchiato dalla classifica: hanno qualche problema di risultati, ma noi dobbiamo farci trovare pronti per intensità, determinazione e qualità".

IMPORTANTE - Sulla rilevanza del match che verrà disputato con diverse assenze a causa anche della sosta per le Nazionali, il msiter ha aggiunto: "Quando c’è la pausa e ci sono i nazionali che vanno fuori non si può mai immaginare in che condizioni tornano. Però sono cose che sappiamo: quando ci sono impegni ravvicinati come questi non si può fare diversamente, non dobbiamo crearci alibi ma concentrarci solo sul campo e sul fare risultato. Ci sono due aspetti positivi, però: tornano Gabbiadini e Verre, che danno alternative tattiche sia dall’inizio che a gara in corso. Mi ripeto: servirà una prestazione all’altezza, perché questo è un crocevia. Dobbiamo concedere il meno possibile e fare sì che la nostra prestazione coincida con un risultato positivo", ha concluso il tecnico come riportato dal sito ufficiale della Sampdoria.