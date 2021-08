Sampdoria, D’Aversa: “Contro il Milan possiamo sovvertire valori in campo se…”

Il tecnico doriano presenta il posticipo del lunedì contro il Milan

Roberto D’Aversa ha un solo pensiero: Sampdoria-Milan. Il debutto in Serie A sulla panchina blucerchiata lo metterà subito a dura prova. «L’inizio è in salita – attacca il mister – perché affrontiamo la seconda in classifica della passata stagione, squadra che si è potenziata molto a livello di mercato. Dobbiamo avere voglia e determinazione e fare in modo che il verdetto del campo sia differente rispetto al valore delle rose».