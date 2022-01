Sampdoria, D’Aversa: “Contro il Napoli guai a partire remissivi o già battuti”

Il tecnico blucerchiato ha presentato il match di domani contro il Napoli

Alla vigilia del match di campionato contro il Napoli, il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa non vuole cercare alibi anche di fronte alle assenze e al periodo generale di incertezza. Il mister tecnico blucerchiato non rinuncia allo spirito combattivo, tentando di rilanciare la sua Sampdoria: «Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre. Affrontiamo una squadra come il Napoli che in quelle stesse difficoltà ha ottenuto un risultato importante in casa della Juventus. Questo sta a significare che la differenza è nel modo in cui si interpretano le cose: guai, quindi, a partire remissivi o già battuti. Diamo qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive».