Sampdoria, D’Aversa: “Contro l’Inter meritavamo qualcosa di più del pareggio”

Il tecnico blucerchiato soddisfatto della prova della sua squadra contro l'Inter

E' finita 2-2 tra Sampdoria e Inter in un match ricco di occasioni ben giocato dalle due squadre. Il tecnico della squadra blucerchiata Roberto D'Aversa, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky. "Sono soddisfatto della prestazione contro i campioni d'Italia. Siamo partiti forte ma siamo andati sotto e non era semplice recuperare il risultato contro i nerazzurri e sottolineo che i miei ragazzi sono stati bravi. Pareggio ci sta ma forse avremmo meritato qualcosa di più del punticino, ma ugualmente va fatto un plauso a questi ragazzi. Ci siamo sacrificati con un buon pressing e nel complesso tutti hanno lavorato bene. Ripeto recriminiamo per il risultato ma la prestazione positiva mi conforta. Il baricentro alto? Lo determinano i calciatori che hai a disposizione e con l'organico attuale posso alzarlo. Tutte le partite le abbiamo giocate in questo modo ma la bravura è dei calciatori che sanno interpretare la gara bene. Damsgaard sta recuperando dopo le fatiche europee e oggi ha giocato più da interno. Deve migliorare perchè è sbagliato perdere palloni a centrocampo come è successo in una circostanza contro l'Inter, ma è un calciatore molto forte e oggi senza il salvataggio sulla linea di D'Ambrosio avrebbe fatto gol".