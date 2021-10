Sampdoria, D’Aversa: “Contro lo Spezia partita importantissima”

Il mister della squadra blucerchiata ha presentato il derby con lo Spezia

C'è voglia di riscatto in casa Sampdoria visto che la squadra di D'Aversa non vince da un mese in campionato dopo essere passata lo scorso 19 settembre ad Empoli. Domani la squadra blucerchiata sarà di scena al Ferraris contro lo Spezia per il derby della Liguria. Il tecnico Roberto D'Aversa ha presentato il match in sala stampa: «Ci aspetta una partita importantissima con lo Spezia: dobbiamo scendere in campo con equilibrio e determinazione per conquistare i tre punti. Affrontiamo una buona squadra – prosegue -, che è reduce dalla vittoria sulla Salernitana e ha un allenatore che propone sempre un calcio propositivo. Ma, a prescindere da quelli che sono pregi e difetti dell’avversario, conterà soprattutto il modo in cui interpreteremo noi la partita: provando a colmare le lacune emerse nelle ultime gare per centrare il risultato pieno».