Sampdoria, D’Aversa: “Empoli trasferta insidiosa. Vogliamo i tre punti”

Le parole del mister alla vigilia della sfida di Empoli

Massima concentrazione. Questa la parola chiave in casa Sampdoria in vista della sfida contro l'Empoli in campionato. Il mister blucerchiato Roberto D'Aversa ha parlato alla vigilia della sfida valida per quarta giornata di Serie A.

E ancora: "Quando si affrontano Milan e Inter è facile trovare la giusta concentrazione. A Empoli dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento messo in campo con le big: sarà una prova di maturità, anche se questo gruppo non mi ha mai dato preoccupazioni da questo punto di vista. Indipendentemente dai valori dell’avversario, voglio vedere la Samp scendere in campo consapevole dei propri mezzi e con la determinazione di chi vuole andarsi a prendere la prima vittoria in campionato".