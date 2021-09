Sampdoria, D’Aversa: “Fatti due regali alla Juve e non abbiamo il senso del pericolo”

Sconfitta per la squadra blucerchiata ancora con un passivo pesante

D'AVERSA - Il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa ha analizzato ai microfoni di SKY il match: "Non siamo stati timorosi in avvio ma molto imprecisi e quando dovevamo gestire la palla sbagliavamo e la consegnavamo agli avversari. Doversi errori banali in fase di costruzione e quando lo fai contro calciatori forti come quelli della Juve vieni punito. Troppe imprecisioni anche nelle reti subite e due gol dei nostri avversari in pratica ce li siamo fatti noi da soli. Non abbiamo il senso del pericolo e bisogna ragionare e non avere vergogna di buttare la palla in tribuna. L'atteggiamento è stato buono ma non basta. Avevamo riaperto la partita che poteva finire in modo diverso ma gli errori ci hanno rimesso in ginocchio. Ripartenze concesse quando avevamo la palla noi o l'avevamo recuperata. Sono errori di concentrazione e in questo devo essere bravo io a far capire. Va migliorata la qualità del centrocampo e gestire meglio la palla per concedere meno. Candreva? Sta facendo un campionato importante ma può migliorare ancora. Forse a volte si prende delle pausa ma la fiducia ce l'ha, mia e dei compagni"