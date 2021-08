Sampdoria, D’Aversa: “Ferrero vuole regalo per i 70 anni e lo ha messo nel contratto”

D'Aversa ha indossato per sei mesi la maglia blucerchiata da calciatore

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha indossato per sei mesi la maglia blucerchiata nel 2001. Il suo compito non sarà semplice ma vuole stupire tutti come ha detto oggi alla Gazzetta dello Sport: «Il punto di partenza della Samp debba è con le due punte. Il nono posto dello scorso anno è sicuramente un obiettivo difficile, ma con il lavoro si può ripetere. Una squadra con le potenzialità per fare 52 punti deve avere l’ambizione di poter fare meglio. E credo che nella testa dei giocatori ci sia ancora questo rimpianto. Non posso parlare solo di salvezza adesso, vorrebbe dire far sentire la squadra già appagata dal risultato dell’ultimo campionato. Certi obiettivi li raggiungi solo se vai al massimo. Anche con le grandi ci dovrà essere l’ambizione da parte nostra di giocarcela sempre».